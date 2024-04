Borsa: Milano tiene con l'Europa, bene Diasorin, Tim calma

Pochi spunti nelle prime battute di Piazza Affari, che si muove in linea alle altre Borse europee in attesa di segnali più chiari dalla banche centrali sui tempi di taglio dei tassi. L'indice Ftse Mib (+0,1%) oscilla attorno alla parità, con Diasorin che spicca tra i titoli principali in aumento di due punti percentuali a 85,1 euro. Bene anche Iveco e Interpump in crescita dell'1%, calma Tim che sale di mezzo punto percentuale dopo le conferme del gruppo sui tempi di cessione della rete e sulla sostenibilità post-operazione. Fiacca Eni, che cede lo 0,7%.