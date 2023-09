Borsa: Milano tiene con l'Europa, attesa per dati sul lavoro Usa

Pochi movimenti sulle Borse europee, che confermano l'avvio in tenuta: la Borsa migliore appare di qualche frazione quella di Londra che sale dello 0,4%, seguita da Milano che cresce dello 0,2% nell'indice Ftse Mib. In aumento dello 0,1% Parigi e Francoforte, con Mosca che oscilla sulla parità con il gas che conferma l'avvio in rialzo e sale del 3% a 36 euro. Tranquillo su quota 104 il rublo contro l'euro. I mercati appaiono in attesa soprattutto dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che saranno diffusi nel primissimo pomeriggio: stabili anche i titoli di Stato del Vecchio continente, con lo spread tra Btp e Bund che si muove attorno a quota 165. In questo quadro in Piazza Affari, accelera Tim che cresce fino al 2% a 0,29 euro, con Eni in aumento dell'1,5% e Bper dell'1,4%. In calo attorno al punto percentuale Stellantis, Recordati e Ferrari.