Borsa: Milano tiene con l'Europa dopo Wall street e i prezzi Usa

Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
Ultima oraBorsa: Milano tiene con l'Europa dopo Wall street e i prezzi Usa
26 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Spread stabile, euro in rialzo. In Piazza Affari bene le banche

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento dopo il dato dell'inflazione dagli Stati Uniti in linea con le attese e l'avvio di Wall street. La Borsa migliore è quella di Madrid, che sale di oltre un punto percentuale sulla forza di titoli come Acerinox e Arcelormittal. Piazza Affari cresce dello 0,8%, con Parigi e Francoforte in aumento dello 0,7%. Positiva anche Londra (+0,6%), con Amsterdam cauta comunque in rialzo dello 0,2%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è stabile sugli 83 punti base, con l'euro in leggero aumento a quota 1,167 contro il dollaro.

Nel settore energia in rialzo dello 0,5% sia il gas sia il petrolio, rispettivamente a 32,6 euro al Megawattora e a 65,3 dollari al barile.

In questo clima sul listino principale di Milano il titolo più acquistato è Unipol che sale del 2,8%, con Generali e la Popolare di Sondrio in aumento del 2,2%. Bene tutto il settore finanziario e positiva anche Tim, in rialzo di un punto percentuale e mezzo. In calo di oltre l'1% Stellantis, Campari e Stm.

