Borsa: Milano tiene con le banche e Stellantis, male Campari

Piazza Affari tiene in una giornata di vendite sui listini europei dove l'attesa per le decisioni della Fed stasera e della Bce domani è stata movimentata dalle trimestrali, non tutte apprezzate dal mercato. Il Ftse Mib ha chiuso con un progresso dello 0,05% a 28.980 punti, trainato dai bancari che hanno festeggiato i conti record di Unicredit (+0,3%), con Bper (+3,9%) e Mps (+3,8%) in testa ai rialzi. Bene anche Stellantis (+2,6%) dopo la semestrale, davanti a Recordati (+1,9%), Tim (+1,4%), Italgas (+1,3%) ed Hera (+1,2%), premiata dopo i conti. In controtendenza Campari (-3,1%), i cui risultati non hanno convinto il mercato, e Moncler (-1,7%), penalizzata dalle vendite innescate su tutto il comparto del lusso da Lvmh. Chiusura con il segno meno anche per Amplifon (-1,6%), Cnh (-1,3%) e Prysmian (-1,3%).