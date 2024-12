Borsa: Milano tiene (+0,9%) dopo Wall street, bene Unicredit

I mercati azionari del Vecchio continente restano tendenzialmente in positivo dopo l'avvio incerto di Wall street, con Madrid che sale di un punto percentuale e Milano che si conferma solida in rialzo dello 0,9% in un clima piuttosto volatile. Bene anche Londra che sale dello 0,6%, con Francoforte in aumento dello 0,4%. Sulla parità Parigi e Amsterdam, mentre sono in calo di due punti percentuali i listini di Mosca. Nessun particolare movimento sui future asiatici dopo che il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato la legge marziale di emergenza, tra contrasti interni. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni resta stabile attorno ai 120 punti base, con l'euro in leggero recupero (+0,2%) sul dollaro a quota 1,052. Piatto il gas sui 48,5 euro al Megawattora, mentre il petrolio sale di circa un punto percentuale sui 69 dollari al barile. In questo clima in Piazza Affari sempre forti acquisti sulla Banca popolare di Sondrio che cresce del 5% a 7,5 euro, con Unicredit e Stellantis in rialzo dell'1,9%. Piatta Tim, in calo dell'1,6% Stm e del 2,7% Nexi.