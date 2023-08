Borsa: Milano tiene (+0,6%) con l'Europa, bene Mps, piatta Tim

Nei primi scambi Piazza Affari amplia il cauto ottimismo dell'avvio e sale dello 0,6% nell'indice Ftse Mib, facendo meglio di qualche frazione rispetto agli altri listini in Europa, dove si va da un rialzo dello 0,4% di Londra a un movimento attorno alla parità di Francoforte e Amsterdam. Piatta anche Mosca con il gas in calo del 2% a 34 euro al megawattora e il rublo debole a quota 104 contro l'euro. In lieve rialzo a 165 punti base lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi a 10 anni. Sui mercati il clima appare tranquillo, con gli operatori che sembrano attendere soprattutto i dati sull'inflazione dell'Eurozona e le minute della Bce di domani mentre venerdì sono in programma i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, tutti indicatori che potrebbero condizionare le scelte sui tassi di Fed e Bce in settembre. A Milano in evidenza Mps con un rialzo del 2,6% a 2,65 euro dopo che l'istituto senese ieri ha collocato un bond da 500 milioni ed è al centro di notizie di stampa su una possibile privatizzazione. Bene anche Saipem (+2,4%), con le banche generalmente toniche (Bper +1,5%, Intesa +1,4%). Piatta Tim, incerte A2a ed Enel, che ondeggiano attorno alla parità.