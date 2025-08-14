Giovedì 14 Agosto 2025

Pierfrancesco De Robertis
14 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano tiene (+0,4%) con Diasorin e Buzzi, fiacca Nexi

Qualche acquisto su Unicredit e Mediobanca, attesa per la Fed

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,4%, con Diasorin e Buzzi in aumento di un punto percentuale.

Generalmente calme le banche, con qualche acquisto su Unicredit (+0,9%) e Mediobanca (+0,7%). In calo dello 0,7% Nexi.

Pochi al momento gli spunti per gli operatori, tra scambi ridotti in un clima ferragostano. L'attesa è soprattutto sul probabile taglio dei tassi Usa in settembre, per ora stimato dagli operatori di mezzo punto percentuale.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tassi di interesseBorsa