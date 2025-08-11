Lunedì 11 Agosto 2025

11 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano tiene (+0,4%), attesa per dazi e Ucraina

Bene Recordati, positive Tim e Unipol. Pesante Leonardo

Con gli operatori che guardano a un possibile accordo fra Cina e Usa sui dazi e all'incontro di ferragosto tra Russia e Stati Uniti sulla guerra in Ucraina, Piazza Affari apre la settimana in leggero rialzo.

L'Ftse Mib guadagna lo 0,4%, mostrandosi come una delle Borse più toniche in avvio in Europa, con Recordati migliore tra i titoli a elevata capitalizzazione in crescita del 3,8%.

Bene anche Tim (+1,6%), Cucinelli (+1,5%) e Unipol, che rimbalza dell'1,1%. Generalmente positive le banche, pesante Leonardo che cede l'1,8% in una fase di forti oscillazioni per il settore Difesa.

