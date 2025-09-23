Borsa: Milano tiene (+0,2%), corre Italgas, giù Mediobanca

Resiste in territorio positivo Piazza Affari nei primi minuti di contrattazioi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2% a 4.507 punti. Sprint di Italgas (+2,3%), favorita dalla raccomandazione 'outperform' (rendimento superiore all'indice, ndr) degli analisti di Rbc, che hanno alzato il prezzo obiettivo del 19% a 9 euro. Debole invece Mediobanca (-1,2%), con Montepaschi (+1%) salita all'86,3% alla chiusura dell'Opas e il ritiro dal listino sempre più vicino in vista della fusione tra i due istituti.

Acquisti anche su Terna (+1,6%), Interpump (+1,412%), Campari (+1,28%) e Prysmian (+1%), deboli invece Leonardo (-1,1%),Unicredit (-0,48%) e Banco Bpm (-0,43%). Scende a 79 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti al 3,52% e quello tedesco di 0,9 punti al 2,74%.