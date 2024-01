Borsa, Milano termina in ribasso trainata dal settore del lusso, banche in evidenza La Borsa di Milano chiude in calo (-0,79%) a causa dell'incertezza sui tassi d'interesse e sulla crescita della Cina. Settore lusso in calo, banche in rialzo. Spread Btp-Bund a 159 punti. Petrolio in calo, istituti di credito positivi. Tim autorizzata a cedere la rete a Kkr. Webuild ottiene contratto in Arabia Saudita.