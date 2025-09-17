Martedì 16 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaFlat taxPatrimonio Robert RedfordKatia Buchicchio Miss ItaliaManovra 2025 stipendi
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Milano sulla parità, le banche guardano alla manovra
17 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Milano sulla parità, le banche guardano alla manovra

Borsa: Milano sulla parità, le banche guardano alla manovra

In luce Tim, giù Cucinelli. Lo spread tra Btp e Bund a 78 punti

In luce Tim, giù Cucinelli. Lo spread tra Btp e Bund a 78 punti

In luce Tim, giù Cucinelli. Lo spread tra Btp e Bund a 78 punti

La Borsa di Milano (+0,01%) riduce il rialzo iniziale, appesantita dal comparto del lusso e dell'energia. A Piazza Affari si mette in mostra Diasorin (+2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 78 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,46%.

Seduta positiva per Tim (+1,6%). Bene anche Stellantis e Nexi (+1,5%), Leonardo (+0,9%). Si muovono in ordine sparso le banche mentre si discute di un possibile intervento nell'ambito della manovra. Mediobanca e Mps guadagnano lo 0,4%. Banco Bpm (+0,3%), poco mossa Unicredit (-0,05%), fiacche Intesa e Popolare Sondrio (-0,3%), Bper (-0,4%).

In fondo al listino Tenaris (-1,4%). Debole Eni (-0,3%) mentre sale Saipem (+0,3%), quest'ultima dopo le indiscrezione di un interesse di Fincantieri (+0,7%) per gli asset della robotica e la subacquea. Giornata negativa per il lusso con Cucinelli (-1,3%) e Moncler (-0,5%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaBanche