Borsa: Milano sulla parità, le banche guardano alla manovra

La Borsa di Milano (+0,01%) riduce il rialzo iniziale, appesantita dal comparto del lusso e dell'energia. A Piazza Affari si mette in mostra Diasorin (+2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 78 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,46%.

Seduta positiva per Tim (+1,6%). Bene anche Stellantis e Nexi (+1,5%), Leonardo (+0,9%). Si muovono in ordine sparso le banche mentre si discute di un possibile intervento nell'ambito della manovra. Mediobanca e Mps guadagnano lo 0,4%. Banco Bpm (+0,3%), poco mossa Unicredit (-0,05%), fiacche Intesa e Popolare Sondrio (-0,3%), Bper (-0,4%).

In fondo al listino Tenaris (-1,4%). Debole Eni (-0,3%) mentre sale Saipem (+0,3%), quest'ultima dopo le indiscrezione di un interesse di Fincantieri (+0,7%) per gli asset della robotica e la subacquea. Giornata negativa per il lusso con Cucinelli (-1,3%) e Moncler (-0,5%).