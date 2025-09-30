Borsa: Milano sulla parità, balzo di Azimut

La Borsa di Milano (-0,09%) si muove sulla parità, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari balzo di Azimut (+4,2% a 33,02 euro), con Mediobanca che ha alzato il prezzo obiettivo a 40 euro dai 35 euro precedenti. Lo spread tra Btp e Bund si muove intorno a 82 punti (81,9 punti), con il rendimento del decennale italiano al 3,52%.

Nel listino principale bene Prysmian (+1,5%) e Buzzi (+1,4%). Sale Mps (+0,7%), mentre si attendono a Siena i top manager di Mediobanca (-1,1%). Acquisti anche su Unicredit (+0,5%) e Intesa (+0,1%). In calo Banco Bpm (-0,4%), Bper (-0,5%). Poco mossa Popolare Sondrio (-0,08%).

Seduta in calo per l'energia con Saipem (-2,7%) e Eni (-1%), poco mossa Tenaris (+0,08%). Male il settore del lusso dove Cucinelli cede lo 0,5%, in vista dei conti dopo il tonfo in Borsa e il successivo rimbalzo, e Moncler (-0,5%). Vendite anche per Amplifon (-1,4%), Leonardo (-1,3%) e Stellantis (-1,1%).