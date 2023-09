Borsa, Milano su parità, Banco Bpm e Mps in evidenza La Borsa di Milano prova a cambiare registro, ma viaggia poco mossa. I bancari con la tassa sugli extraprofitti che cambia e il Governo che riscrive la norma tengono a galla il listino. Tra i titoli in luce Banco Bpm, Mps, Bper, Fineco, Saipem e Iveco. Anima Holding in evidenza con ipotesi di acquisizione da parte di Credit Agricole.