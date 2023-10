Borsa, Milano sostiene l'Europa, ma titoli di Stato volano

I dati macroeconomici che indicano un possibile proseguimento della politica monetaria restrittiva di Fed e Bce hanno riportato la tensione sui titoli di Stato mondiali, con i Paesi tradizionalmente sotto la pressione della speculazione come l'Italia che ne soffrono particolarmente. Le Borse, invece, sono rimaste neutre. La seduta di Milano, infatti, è stata solo marginalmente negativa, con l'indice Ftse Mib che ha concluso in ribasso dello 0,09% a 28.367 punti e l'Ftse All share in calo dello 0,06% a 30.170 punti. I mercati azionari del Vecchio continente sono rimasti quasi invariati, con Parigi, Amsterdam e Madrid in rialzo dello 0,1% e Francoforte piatta. Fuori dalla zona euro, Londra è salita dello 0,6% finale. Nella giornata di generalizzata corsa dei rendimenti dei titoli di Stato mondiali, lo spread tra Btp e Bund a 10 anni ha concluso la seduta stabile a 200 punti base, ma il rendimento del prodotto del Tesoro è salito di 12 'basis point' al 4,88%. Il prezzo del gas è salito dello 0,8% finale a 48,9 euro al Megawattora, mentre il petrolio prova a tenere gli 85 dollari al barile, con l'euro saldo a quota 1,057 contro il biglietto verde. In questo contesto, seduta di buon recupero per Tim in Piazza Affari il giorno successivo all'ufficializzazione dell'offerta di Kkr per la rete: il titolo del gruppo Tlc, che alla vigilia aveva ceduto il 6%, ha chiuso la giornata in Borsa a Milano in crescita del 3,6% a 0,27 euro. Tim è stato nettamente il gruppo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, seguito da Fineco (+1,7%), Mps e Banco Bpm, che hanno chiuso in crescita dell'1,3%. Per contro, debole Mediobanca, che ha perso due punti percentuali a 11,8 euro, con Amplifon scesa del 2,7%. Nel paniere a minore capitalizzazione spicca Unieuro, salita del 7,8% a 9,1 euro dopo aver acquisito Covercare, rafforzandosi così nel settore dei servizi.