Borsa, Milano sostiene l'Europa, bene Tim

I primi scambi confermano un avvio marginalmente positivo per le Borse europee, con Londra che si presenta in buona salute dopo il dato dell'inflazione di novembre, superiore alle stime, che sale dell'1,5%. In Piazza Affari l'indice Ftse Mib registra una crescita dello 0,1%, in un clima tuttavia incerto. Lo spread Btp-Bund, dopo una partenza in calo, si mantiene attorno a quota 160 rispetto alla chiusura di ieri, mentre il gas conferma il rialzo del 4% a 34 euro al Megawattora. Tra i titoli principali, spicca Tim (+3% a 0,29 euro) in seguito alle conferme delle partecipazioni al progetto rete da parte di F2i e della Fondazione Crt. Bene anche Iveco, Eni e Saipem, che guadagnano un punto percentuale. Deboli invece Bper, che perde l'1,6%, e Banco Bpm, in calo del 2,3%.