Borsa: Milano solida (+1%) con l'Europa, cauta Londra

I mercati azionarti del Vecchio continente restano in chiaro rialzo dopo l'avvio di Wall Street: Amsterdam è la Borsa migliore con un aumento del'1,1%, seguita da Parigi, Francoforte e Milano in crescita di un punto percentuale. Più cauta Londra, che sale dello 0,4%, con Mosca in lieve crescita. Debole il rublo a quota 102 contro l'euro. Tra i diversi dati macroeconomici, gli operatori sembrano attendere soprattutto l'intervento dei banchieri centrali a Jackson Hole negli Stati Uniti previsti tra giovedì e venerdì, mentre i titoli di Stato italiani migliorano dopo il report della Banca d'Italia che segnala come i bond tricolori in portafoglio agli investitori esteri siano in forte aumento in giugno. Lo spread scende a 166 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,31%. Sempre in ripresa il prezzo del gas che sale del 9% a 44 euro sulla scia al possibile sciopero dei lavoratori delle strutture in Australia che potrebbe interrompere le forniture. Tranquillo il petrolio sugli 80 dollari al barile. In questo quadro in Piazza Affari il titolo migliore è Prysmian che sale del 3,9% dopo la notizia che il gruppo è in testa alla gara da 4,5 miliardi su tre progetti in Germania, seguito da Stm e Diasorin che sfiorano una crescita di tre punti percentuali. Tranquille le banche, debole Tim che scende dello 0,7% mantenendo comunque quota 0,28 euro.