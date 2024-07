Borsa: Milano si rafforza (+0,4%) con Poste, Nexi e banche

Piazza Affari si rafforza e l'indice Ftse Mib guadagna ora lo 0,47 per cento. In testa al listino sempre Poste (+2,9%) dopo i conti. Bene anche Nexi che rimbalza del 2,05%, Stellantis che guadagna l'1,33 per cento. Salgono anche le banche con Mps che guadagna lo 0,77%, Sondrio lo 0,65%, Banco Bpm lo 0,57% mentre Intesa Sanpaolo, in attesa dei conti, sale cautamente dello 0,35% e Unicredit dello 0,24 per cento. In fondo al listino Campari (-2,4%) da alcuni giorni sotto pressione in vista dei conti del secondo trimestre. Giù anche Prysmian (-0,7%) e Amplifon (-0,2%).