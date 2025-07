Borsa: Milano si porta in parità, corre Iveco, giù Stm

Si porta in parità Piazza Affari dopo un avvio debole, con il listino spaccato in due. Segnano il passo Stm (-2,1%), Stellanirts (-1,33%), sull'onda lunga dei preliminari diffusi nella vigilia, e Cucinelli (-0,86%). In luce Iveco (+2,25%) in vista dello scorporo della divisione difesa (Idv) con la possibile cessione a Leonardo (+0,53%) e della vendita della divisione veicoli industriali a Tata. Bene Poste (+1,26%), che diffonde oggi i conti del trimestre, mentre si riunisce oggi il consiglio di amministrazione di Unicredit (+0,33%) per l'approvazione della trimestrale.