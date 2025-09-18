Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Borsa: Milano si consolida con l'Europa, Ftse Mib +0,8%
18 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
In prima fila sempre StM, tra bancari il migliore è Banco Bpm

La Borsa di Milano, insieme alle Piazze europee, consolida il rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,8% a 42.281 punti.

In prima fila StM (+4,4%), Cucinelli (+3,3%) e Prysmian (+3,2%). Tra i bancari il migliore è Banco Bpm (+1,94%). Mps è a +0,93% nel giorno del cda di Mediobanca (+0,7%) da cui sono attese le dimissioni del consiglio.

Debole invece Unicredit (-0,4%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 79 punti con il rendimento del decennale vicino al 3,47%. Il differenziale con l'Oat francese è negativo per 1,7 punti base.

Tra le altre Piazze, Parigi guadagna l'1,17%, Francoforte l'1,23%.

