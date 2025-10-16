Borsa: Milano si consolida a +0,6% con Tim, recuperano le banche

La Borsa di Milano recupera terreno a metà seduta con il Ftse Mib che guadagna lo 0,6% e consolida i 42mila punti.

Sempre in prima fila Tim (+4,59%) con Deutsche Bank che ha alzato la raccomandazione ad acquistare con un prezzo obiettivo a 65 centesimi. Segue Campari (+3,6%), Leonardo (+2,23%). Risalgono i bancari con Popolare Sondrio che sale del 2%, Bper dell'1,7%, Intesa Sanpaolo dell'1,26%, Mediobanca dell'1,19% mentre prosegue la trattativa per il contributo previsto in manovra da banche e assicurazioni.

Più contenute Banco Bpm (+0,62%) e Mps (+0,38%). Su quest'ultima Jefferies ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione d'acquisto in considerazione delle potenziali sinergie derivanti dall'operazione su Piazzetta Cuccia e della fiducia nella distribuzione di capitale. In calo Unicredit (-0,29%), attesa ai conti prossima settimana, e Mediolanum (-0,24%). Tra gli assicurativi Unipol cede lo 0,41%, mentre Generali è marginale a +0,18%.

La maglia nera del listino è Buzzi che lascia sul terreno il 3,57 per cento.