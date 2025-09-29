Borsa: Milano scivola e cede lo 0,2% con le banche in calo

La Borsa di Milano, dopo un avvio positivo inverte al rotta e scivola sotto la parità con il Ftse Mib a -0,2%. Sul listino pesano le vendite sui bancari con Popolare Sondrio che lascia sul terreno l'1,95%, Unicredit e Bper l'1,58%, Banco Bpm l'1,31%. Deboli anche Mediobanca (-0,53%) e Mps (0,58%) nel giorno del pagamento e trasferimento del 24% di Piazzetta Cuccia a Siena.

Sul versante opposto in recupero Cucinelli che guadagna il 3,1% dopo lo scivolone della scorsa settimana sul sospetto di irregolarità in Russia per il mancato rispetto delle sanzioni dell'Ue. Bene poi Stm (+2,1%), Recordati (+1,38%) e Moncler (+1,27%). Stellantis debole in avvio risale a +0,83% mentre la casa automobilistica ha confermato la guidance per l 2025 e nominato nuovo cfo Joao Laranjo.

Lo spread tra Btp e Bund scende a 82,8 punti base mentre il differenziale con l'Oat francese è di fatto azzerato. Il rendimento di entrambi i titoli oscilla sul 3,55%.