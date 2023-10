Borsa, Milano scende, Nexi in calo, Tim cede, Italgas ok Piazza Affari scende dello 0,62%, con Nexi che perde l'8,3%. Mps e Tim scendono rispettivamente del 2,38% e del 2,05%. Vivendi chiede un'assemblea straordinaria. Saipem in attesa dei conti. Italgas la migliore con +0,88%.