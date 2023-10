Borsa, Milano scende con Europa su rating S&P

Ultima seduta della settimana chiaramente negativa per la Borsa di Milano: l'Indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,40% a 27.357 punti, l'Ftse All Share in calo dell'1,39% a quota 29.137, nel giorno della diffusione a Borse statunitensi chiuse del report sul rating dell'Italia da parte di S&P. Tutti i mercati azionari del Vecchio Continente si sono mossi comunque in chiaro ribasso: la Borsa peggiore è stata quella di Francoforte, che ha ceduto l'1,6% finale, seguita da Parigi e Amsterdam che hanno perso un punto e mezzo percentuale. Anche Londra e Madrid hanno chiuso in calo dell'1,3%. Positivi invece gli indici azionari di Mosca, con l'Rtsi in dollari che è salito di oltre il 2% grazie anche al petrolio in tenuta sugli 89 dollari al barile, mentre il gas è in crescita dell'1% a 51 euro al Megawattora. L'umore degli operatori dei mercati sembra guardare infatti soprattutto alle tensioni e ai rischi del Medio Oriente, con lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in tenuta a 203 punti base finali contro i 202 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è in calo di due punti base, sostanzialmente in linea con gli altri bond europei, al 4,91%. In questo quadro, in Piazza Affari, Saipem ha perso il 6% a 1,45 euro dopo rialzi recenti e in attesa dei conti trimestrali che saranno diffusi il 25 ottobre. Male anche Iveco (-4,6%), con Mps che ha perso quasi quattro punti percentuali e Tim in calo finale del 3,6% a 0,26 euro. Vendite inoltre su Poste (-3,5%), mentre Nexi è stata chiaramente l'unica in positivo, con una crescita del 2,5% finale a 6,6 euro, su ipotesi che oltre a Cvc altri fondi stiano valutando un'offerta per il gruppo dei pagamenti.