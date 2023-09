Borsa, Milano sale grazie alle banche, vola Mps

La Borsa di Milano (+0,37%) si muove in rialzo, nonostante un avvio fiacco. A Piazza Affari spiccano le banche, con Mps (+3,8%) che mostra i muscoli dopo le indiscrezioni di stampa su possibili nozze. Lo spread tra Btp e Bund scende a 178 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,47%. Tra gli istituti di credito in evidenza anche Banco Bpm (+1%). Bene Bper e Mediolanum (+0,5%), mentre Unicredit e Intesa (+0,03%) restano stabili. Positiva Mediobanca (+0,4%), dopo che il comitato nomine ha proposto al cda una rosa di nomi per il nuovo consiglio di amministrazione senza rappresentanti di Delfin e del gruppo Caltagirone. Avanza anche l'energia, con il prezzo del petrolio in rialzo. Eni guadagna l'1,3%, Saipem lo 0,2% e Tenaris lo 0,1%. In evidenza Stellantis (+1,4%) e Leonardo (+1%). Sale Tim (+0,8%), impegnata nelle vicende legate alla rete.