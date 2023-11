Borsa, Milano sale grazie alle banche, Mps corre Piazza Affari chiude in rialzo (+0,2%) grazie al buon andamento delle banche, con Mps che guadagna il 3%. Spread Btp-Bund a 172 punti, rating Moody's sull'Italia. Intesa, Mediobanca, Bper, Banco Bpm e Unicredit in rialzo. Saipem, Eni e Tenaris in luce. Generali e Iveco in calo.