Borsa: Milano sale dello 0,4%, scivola Stm dopo i conti

La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. L'attenzione degli investitori si concentra sui risultati delle trimestrali. A Piazza Affari scivola Stm (-3,2%), dopo i risultati del terzo trimestre con l'utile e ricavi in calo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 78 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,35%.

Nel listino principale brilla Leonardo (+2,9%), dopo la joint venture sullo spazio con Airbus e Thales. In luce anche Eni (+2,4%), in vista dei conti. Sale il comparto del lusso dove Moncler guadagna l'1,8% e Cucinelli l'1,6%. Acquisti sulle banche, in vista delle trimestrali e nonostante il contributo per la manovra. Bene Unicredit (+1,2%), con i risultati record dei nove mesi.

Seduta negativa per Tim (-2,4%). Vendite anche per Terna e Campari (-0,8%), Stellantis e Lottomatica (-0,5%). Bene Saipem (+0,3%), all'indomani dei risultati della trimestrale.