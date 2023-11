Borsa, Milano sale dello 0,2%, bene Fineco e Ferrari

Piazza Affari gira in positivo a metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2% a 28.450 punti. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende sotto quota 189 punti (188,6 punti), con il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti al 4,53% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,64%. Fineco (+2,2%), Diasorin (+1,74%), Ferrari (+1,51%) e Stellantis (+1,21%) sono sotto i riflettori, grazie all'aumento di oltre il 10% delle immatricolazioni di auto in Cina in ottobre. Inoltre, Inwit (+1,27%), Poste (+1,24%) ed Mps (+1,16%) sono in rialzo, nonostante la volatilità della mattinata dei conti trimestrali e dei 9 mesi. Anche Tim (+1,16%), Moncler (+0,9%), Pirelli (+0,71%), Intesa e Iveco (+0,6% entrambe) sono in aumento. Tuttavia, il calo del greggio (Wti -1,62% a 76,13 dollari al barile), che ha riportato i prezzi ai livelli di agosto dopo l'inatteso aumento delle scorte Usa, frena Tenaris (-2,74%), Saipem (-1,78%) ed Eni (-0,77%). Bper (-3,88%) è sotto pressione in attesa dei conti, diffusi oggi da Hera (-2,56%) e da Banco Bpm (+0,1%%) nella vigilia dopo la chiusura di Piazza Affari. Intesa (+0,45%) e Unicredit (-0,13%) sono contrastate, mentre Enel (-0,1%) è fiacca all'indomani della trimestrale diffusa a borsa chiusa. Technoprobe (+3,8%) corre veloce, dopo aver acquisito un ramo d'azienda di Teradyne, che a sua volta ha acquistato una partecipazione nell'azienda tecnologica lecchese.