Borsa: Milano sale con Nexi, Prysmian e Mps

Avvio in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,46%, in linea con gli altri listini del Vecchio Continente, tutti in attesa di una conferma della frenata dei prezzi dal dato sull'inflazione dell'eurozona di ottobre. Sul listino milanese si mettono in luce Nexi (+3,2%), sulle indiscrezioni di stampa che ripropongono le voce di un interesse del fondo Brookfield, e Prysmian (+2,7%), che festeggia un contratto da 900 milioni negli Usa. Bene i bancari con in testa Mps (+2,5%) e Bper (+2,4%), avanza Stellantis (+1%) dopo i conti mentre cede il 2% Lottomatica. Fiacche Leonardo (-0,8%), Ferrari (-0,3%), Eni (-0,2%) e Campari (-0,1%).