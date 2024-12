Borsa: Milano sale con Moncler, Stellantis e Banco Bpm

Piazza Affari prova a imboccare la strada del rialzo dopo i primi scambi, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,26%. A guidare i rialzi è Moncler (+3,5%), che sale con Ferragamo (+2,9%) in scia alle attese per nuove misure di stimolo in Cina, seguita da Stellantis (+2,3%) e da Banco Bpm (+1,2%), che torna ad allungare il passo dopo che ieri Unicredit (-0,1%) aveva ridotto le distanze tra la sua offerta e quello che chiede il mercato. Bene anche Erg (+1,2%), Iveco (+1,1%) e Campari (+1%), che continua a recuperare dopo la nomina del nuovo amministratore delegato. Tra i bancari scivola invece Bper (-1,8%), maglia nera del listino, e cedono terreno anche Tenaris (-0,7%), Leonardo (-0,6%) e Unipol (-0,5%).