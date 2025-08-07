Borsa: Milano sale con l'Europa, giù Leonardo con settore Difesa

Giornata positiva per i mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con una crescita dell'1,2%, seguita da Madrid in aumento dell'1,1%. Positive dello 0,9% Parigi, Amsterdam e Milano. Solo Londra ha registrato un segno negativo (-0,7% finale), appesantita dal voto contrastato nel board della Banca centrale per il taglio dei tassi e dalle successive dichiarazioni che fanno ipotizzare agli operatori una frenata nella politica di allentamento monetario.

Calmo l'euro contro il dollaro a quota 1,164. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è rimasto piatto: il differenziale ha concluso la seduta a 79 punti base, sullo stesso livello dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,42%.

Sul fronte dell'energia, il future sul metano con consegna a settembre ha chiuso in calo dello 0,9% a 32,9 euro al Megawattora, mentre il petrolio è piuttosto stabile poco sopra i 64 dollari al barile.

In questo clima, in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo migliore è stato Interpump, in rialzo dell'8,2% finale a 40 euro con la conferma della guidance. Bene anche Buzzi cresciuto del 5,2% e Prysmian (+4,7%) ai massimi da inizio anno. Forte Stellantis (+3,4%), con Mediolanum e Unicredit che sono i gruppi bancari migliori della giornata in rialzo di oltre due punti percentuali. Positive Mps (+1,5%) e Mediobanca, in aumento finale dell'1,3%.

Seduta molto pesante invece per Leonardo, che ha concluso con un calo del 6,1% a 46,6 euro in scia al gigante tedesco della Difesa Rheinmetall, che ha chiuso con un ribasso del 7,3% a 1.651 euro dopo conti peggiori delle stime, trascinando con sé tutto il settore.

Tra i gruppi a minore capitalizzazione, Webuild ha concluso in rialzo del 2% a 4,16 euro ai massimi degli ultimi nove anni dopo il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.