Borsa: Milano sale con le banche, in luce Bper

La Borsa di Milano (+0,65%) prosegue in rialzo, sostenuta dalle banche. Nel listino principale si mette in mostra Bper (+2,1%), con gli analisti di Kbw che aumentano il target price dopo i risultati del primo semestre. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 138 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,56%. Tra gli altri istituti di credito avanzano Unicredit (+0,7%), Intesa (+0,5%), Popolare Sondrio (+0,4%), Banco Bpm (+0,3%), Mps (+0,1%). In luce Ferrari (+2%), Leonardo e Tim (+1,6%). Seduta positiva anche per Stellantis (+1,2%), Campari e Cucinelli (+0,9%). In fondo al listino Recordati e Prysmian (-0,2%). Fiacche Saipem e Tenaris (-0,1%).