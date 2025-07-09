Borsa: Milano sale con le banche, male Stellantis

La Borsa di Milano (+0,46%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche mentre scivola Stellantis (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 85 punti, con il rendimenti del decennale italiano al 3,51%.

Nel listino principale brillano Azimut (+2,7%), dopo i risultati della raccolta, e Prysmian (+2,1%). Tra le banche in luce Intesa (+1,7%). Bene Unicredit (+1,5%), con la quota del 20% in Commerzbank (+0,6%) e nel giorno del Tar sul golden power per l'operazione su Banco Bpm (+1%). Bene anche Mps (+0,9%), alle prese con l'offerta su Mediobanca (-0,03%) che venerdì riunirà il Cda per la valutazione finale sull'operazione di Siena. Avanzano anche Popolare Sondrio (+0,5%) e Bper (+0,1%), in vista della chiusura dell'ops prevista l'11 luglio.

Acquisti su Tim (+0,7%) e Poste (+0,1%). Negativo il settore del lusso dove Moncler cede l'1,8% e Cucinelli l'1,5%. Giù Stm (-1,1%) e Campari (-0,9%).