Borsa: Milano sale con Iveco e Recordati, debole Leonardo

Piazza Affari avvia la seduta in rialzo con il Ftse Mib in progresso dello 0,36%, in una seduta positiva per le Borse europee, che guardano al dato sull'inflazione di luglio dell'eurozona, atteso in mattinata, e alle decisioni della Fed in serata. Trainano il listino milanese Iveco (+3,9%) e Recordati (+3,1%), accompagnate dal rimbalzo di Campari (+2,4%) e Amplifon (+2,4%), penalizzate ieri dopo i conti. Bene anche Stm (+1,6%), Diasorin (+1,8%), Interpump (+1,6%) e A2A (+1,3%) mentre cede Leonardo (-1,2%) all'indomani dei risultati e Inwit (-0,9%), che ha diffuso la trimestrale a Borsa chiusa. Deboli anche la Popolare di Sondrio (-1%) e Mediolanum (-0,8%) in una seduta fiacca per bancari e utilities.