Borsa: Milano sale con Fineco e Interpump, ko Nexi e Tim

Piazza Affari chiude la seduta con un rialzo frazionale (+0,1%), in coda alle altre Borse europee, tutte su di giri dopo aver respirato aria di svolta nella politica monetaria globale. Il Ftse Mib sale a 34.327 punti, ritoccando i massimi dal 2008, trainato dagli acquisti sul risparmio gestito, con in testa Fineco (+1,9%) e Azimut (+1,5%), su Interpump (+1,7%), Stm (+1,5%), Iveco (+1,2%) e Recordati (+1%). Bene Stellantis (+1%) con i dati sulle immatricolazioni mentre hanno pesato sul listino Nexi (-4,9%), penalizzata dalla vendita della quota di Gic, e Tim (-4%) sotto pressione per l'aumentare delle posizioni ribassiste sul titolo. Male anche Diasorin (-3%), Terna (-2,6%), Erg (-1,8%) e Saipem (-1,8%), in una seduta negativa per le utilities e titoli dell'energia.