Borsa: Milano sale con Fineco e Stellantis, affonda Avio

Migliora Piazza Affari nel corso della mattinata con l'indice Ftse Mib che, dopo un avvio incerto, imbocca la strada del rialzo e avanza dello 0,6%, in un clima di attesa per la Fed, di ottimismo sui dazi dopo le intese degli Usa in Asia e di fiducia nelle prospettive dell'intelligenza artificiale.

Sostengono il listino i progressi di Fineco (+3,2%) e Stellantis (+3%), all'indomani dell'accordo con Nvidia e Uber per lo sviluppo di robotaxi ma corrono anche le banche con la Popolare di Sondrio (+2,8%), Bper (+2,5%) e Mps (+2,5%) all'indomani della nomina del nuovo cda di Mediobanca (+1,2%). Scivola invece Moncler (-4,1%) in scia a una trimestrale deludente, seguita da Leonardo (-1,4%), che ha collocato a sconto il 9,4% di Avio, in forte ribasso (-6,2%).