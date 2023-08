Borsa: Milano sale con Erg, Bper e Terna, debole Unipol

Piazza Affari inizia con il piede giusto una seduta che attende indicazioni sullo stato dell'economia dell'Eurozona e degli Usa dagli indici pmi e con un occhio già rivolto a venerdì, quando da Jackson Hole parleranno i presidenti della Fed, Jerome Powell, e della Bce, Christine Lagarde. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,46%, in linea con le altre Borse europee, con Erg (+1,9%), Bper (+1,4%), Terna (+1,1%) e Nexi (+1%) in testa ai rialzi. Bene le banche con Unicredit (+1%) e Banco (+0,9%), così come le utility con Snam (+1%), A2A (+0,9%) ed Hera (+0,9%). In controtendenza Unipol (-1,2%) e Tenaris (-0,3%). Fuori dal ftse Mib si mette in luce Fila (+3%).