Borsa, Milano sale con banche, Stm e Tim, Iveco crolla

Avvio positivo per Piazza Affari, che sale in linea con le altre Borse europee sull'onda lunga dei buoni dati sull'inflazione nell'Eurozona di ieri e in attesa delle decisioni in serata della Fed, che dovrebbe mantenere i tassi invariati. Il Ftse Mib avanza dello 0,3% con le banche che si mettono in luce. Bper tira la volata (+2,2%), davanti a Stm (+1,6%), Banco Bpm, Mps (+1,3% entrambe) e Tim (+1,3%), che si avvicina al doppio cda del fine settimana che deciderà sulla rete. Bene Nexi (+1,2%), oggetto di nuove indiscrezioni su un interesse dei fondi, Intesa (+1,1%) e Fineco (+1%). Pesa sul listino Iveco (-5,1%), nonostante il rialzo della guidance per il 2023, vendite anche su Amplifon (-1,2%), Prysmian (-1,2%) e Cnh (-1%).