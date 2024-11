Borsa: Milano sale (+1,3%) con l'Europa e la vittoria di Trump

Piazza Affari allunga il passo (+1,34%) al pari delle altre borse europee, in scia ai futures americani che preannunciano un'apertura col botto di Wall Street pronta a brindare a festeggiare la netta vittoria di Donald Trump. Gli acquisti premiano un po' tutti i settori . In vetta al podio c'è Tenaris (+5,46%) con il lusso di Brunello Cucinelli (+4,1%) e il gruppo degli armamenti Leonardo (+3,94%) . Tra i pochi titoli in controtendenza Inwit (-1,47%), all'indomani dei conti, Erg (-0,79%) e Pirelli alla vigilia della trimestrale (-0,75%).