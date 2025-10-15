Borsa: Milano sale (+0,9%) con Moncler e Tim, scivolone Nexi

Piazza Affari consolida i rialzi dell'avvio con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,9% in un clima di ottimismo per le aperture del presidente della Fed, Jerome Powell, sui tassi e per le prospettive politiche in Francia, dove crescono le chance per il governo Lecornu di ottenere la fiducia.

Tra le blue chip svetta Moncler (+8,3%), con il comparto del lusso in spolvero (Cucinelli avanza del 2,7%) dopo i conti di Lvmh. Bene Tim (+3,4%) dopo che l'offerta di tre operatori per Altice, in Francia, ha riacceso i riflettori sul risiko delle tlc, e Stellantis (+2,8%), in scia ai piani di investimento negli Usa.

Decisi rialzi anche per Campari (+2,5%), Ferrari (+2,2%), Interpump (+2,1%) e Buzzi (+2,1%). Rifiatano i bancari con Unicredit (+1,7%) mentre Abi e governo trattano sul contributo delle banche alla manovra. Recupera Amplifon (+1,5%) dopo lo scivolone della vigilia, bene Stm (+1,3%) in scia ai conti di Asml. In forte calo Nexi (-4%), penalizzata dal taglio del giudizio da parte di Bnp Paribas, fiacche anche Leonardo (-1%), Terna (-0,5%), Iveco (-0,5%) e Saipem (-0,5%).