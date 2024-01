Borsa: Milano sale (+0,7%), corrono Moncler, Campari e Cucinelli

Si conferma positiva Piazza Affari o poco meno di un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,7% a 30.368 punti. In rialzo a 152,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,5 punti al 3,83% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,3%. In luce Moncler (+8,64%) e Cucinelli (+5,66%), sulla scia di Lvmh (+13,48% a Parigi) all'indomani dei conti. Bene anche Campari (+5,19%), spinta dai conti di Remy Cointreau (+15,96% a Parigi). Positive Hera (+3,48%), sull'onda lunga del piano industriale diffuso due giorni fa, Amplifon (+2,38%) e Ferrari (+1,99%), in attesa dei conti di giovedì prossimo. Seguono Eni (+1,33%), al 4/o rialzo consecutivo, e Tim (+1,31%). Sotto pressione Mps (-3,37%) ed Stm (-2,96%), che sconta insieme ai rivali i risultati e le stime di Intel (-11,42% a New York). Deboli anche Leonardo (-1,83%), Banco Bpm (-1,23%) e Bper (-0,95%), tengono invece Intesa (+0,21%), Unicredit (+0,45%) e Poste (+0,54%).