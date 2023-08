Borsa: Milano sale (+0,7%) con l'Europa in scia ai conti Nvidia

La prima fase di scambi conferma l'avvio positivo di Piazza Affari e delle principali Borse europee, in un clima in partenza sostenuto soprattutto dai conti del secondo trimestre di Nvidia, il colosso Usa dei microprocessori, risultati molto migliori delle attese grazie al boom della domanda di chip per l'intelligenza artificiale. Il listino azionario di Parigi cresce infatti di un punto percentuale, con Milano e Francoforte che salgono dello 0,7%. Più cauta Londra in rialzo dello 0,5%. Sempre in calo di circa un punto percentuale Mosca, con il gas in ribasso del 12% dopo il possibile stop allo sciopero nel settore in Australia e un avvio ancora peggiore. Lo spread tra Btp e Bund viaggia tranquillo attorno a quota 165 punti base e in Borsa a Milano i titoli migliori tra quelli a elevata capitalizzazione sono Campari e Moncler, in aumento dell'1,5%. Calme le banche, Tim piatta su quota 0,28 euro, in calo dello 0,9% Iveco.