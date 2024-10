Borsa: Milano sale +0,5% con le trimestrali, vola Saipem

Milano sale, in linea con le altre Borse europee, grazie alla spinta che arriva dalle trimestrali delle 'big' quotate sul Ftse Mib. L'indice di riferimento sale dello 0,5% e la migliore del listino è Saipem (+4,5%). Bene anche Italgas (+0,5%) in attesa dell'annuncio dei conti del trimestre. Sugli scudi Eni (+1,04%), dopo l'operazione che porta all'ingresso del fondo Kkr nella sua controllata dedicata alla mobilità. Stellantis sale dell'1,4%; prese di beneficio su Pirelli (-0,3%) e Nexi (-0,29%) salite nei giorni scorsi. In calo anche Banco Bpm (-0,16%) e Mps (-0,16%).