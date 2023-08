Borsa: Milano rimbalza, +1,26%, digerita la tassa sulle banche

Piazza Affari parte di rincorsa con il Ftse Mib in rialzo dell'1,26 per cento. La tassa sugli extra profitti delle banche sembra essere stata già 'digerita' dal mercato e i titoli rimbalzano. Finecobank in avvio guadagna il 5%, Mp il 4,3%, Unicredit quasi il 3% e Intesa Sanpaolo il 2 per cento.