Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,1%), pesa Mediobanca

Piazza Affari riduce il rialzo al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1%, frenata dal tonfo di Mediobanca (-3,3%). Per Piazzetta Cuccia si tratta del 6/o calo consecutivo e anche del più consistente all'indomani del risultato definitivo dell'Opas di Mps (+1,76%), salita all'86,3%, che punta alla fusione e al ritiro del titolo della banca milanese dal listino.

Proseguono invece gli acquisti su Stm (+3%), dopo un rapporto di Barclays sul settore che favorisce anche i rivali europei. Seguono Moncler (+2,5%), spinta dalle stime di JpMorgan sul 3/o trimestre, Saipem (+2,46%), Italgas (+2,3%), dopo la raccomandazione 'outperform' di Rbc, Cucinelli (+2,42%) e Stellantis (+1,85%).

Deboli Banco Bpm (-2,2%) e Unicredit (-0,92%), più caute invece Bper (-0,49%) e Intesa (-0,4%). Scivolano Leonardo (-1,35%), in linea con i rivali europei, e Tim (-1,23%). Risale a 79,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,3 punti al 3,54% e quello tedesco di 0,4 punti al 2,74%.