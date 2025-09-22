Domenica 21 Settembre 2025

22 set 2025
22 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano riduce il calo (-0,2%), corre Leonardo

Piazza Affari riduce le perdite, con il Ftse Mib ora in calo dello 0,2%, mentre Londra si mantiene sulla parità, Parigi cede lo 0,21% e Francoforte è la peggiore (-0,6%) penalizzata dal crollo di Porsche (-8,3%) e della casa madre Volkswagen (-8,1%) che hanno annunciato che la casa automobilistica sportiva subirà un impatto di 1,8 miliardi di euro sull'utile operativo.

Il settore automobilistico paga in Borsa e Stellantis cede il 3,04%, maglia nera sul listino milanese. Viceversa corre Lottomatica (+4%) al suo debutto tra le big 40 italiane e Leonardo (+3,4%) insieme ai titoli della difesa europei.

Anche i titoli bancari e delle telecomunicazioni sono venduti, con Mps in calo dell'1,3%, Unicredit dello 0,65%, Intesa Sanpaolo dello 0,68 per cento.

