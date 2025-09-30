Borsa: Milano resta debole, corre Azimut

La Borsa di Milano (-0,09%) prosegue debole, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corre Azimut (+3,2%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 82 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,51%.
Nel listino principale brillano anche Cucinelli (+1,3%), Popolare Sondrio e Mps (+1%), quest'ultima alle prese con la ricerca dei nuovi vertici di Mediobanca (+0,1%). Positive anche le altre banche con Bper (+0,4%) e Unicredit (+0,3%).
In fondo al listino Stellantis (-1,3%). Male anche Amplifon (-1,2%) e Campari (-1,1%). Vendite sull'energia, in linea con il prezzo del petrolio. In calo Eni (-0,7%), Saipem (-0,6%), Tenaris (-0,2%).