Borsa: Milano resta cauta a +0,2%, bene moda, Stellantis e Iveco

La Borsa di Milano, a metà giornata e in attesa in serata di Fitch e S&P sull'Italia, conferma la cautela. Il Ftse Mib segna un +0,23% a 35.118 punti mentre lo spread tra Btp e Bund è su quota 118 punti, sempre sui minimi da 3 anni. Il rendimento del decennale italiano è, invece, al 3,7%. A Piazza Affari resta l'evidenza del lusso con Brunello Cucinelli che sale del 4,8% e Moncler del 4,4%. Ed è in recupero l'automotive con Iveco che guadagna il 4,2%, Stellantis il 2,7%. Sul fronte opposto del listino Enel cede lo 0,98%, segue Inwit (-0,91%) con il taglio di Santander a 'neutral'. Tra gli altri negativi banco Bpm (-0,65%), Recordati (-0,55%), Snam (-0,44%).