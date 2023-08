Borsa: Milano regina d'Europa (+1,4%), corrono Saipem e Bper

Ulteriore rialzo per Piazza Affari (Ftse Mib +1,41% a 28.152 punti) che ha di nuovo superato la soglia dei 28mila punti sotto cui era scesa lo scorso 17 agosto. Nel resto d'Europa solo Parigi (+1,05%) supera infatti il punto percentuale, mentre si confermano positivi i future Usa. Nel giorno del taglio del 'prime rate' a 10 anni in Cina e dei prezzi alla produzione scesi oltre le stime in luglio su base annua in Germania (-6%) gli occhi degli investitori sono comunque puntati sul prossimo summit della Fed di Jackson Hole, in programma tra il 24 e il 26 agosto. Nel frattempo vengono premiati i titoli dell'energia con il rialzo del greggio (Wti +0,55% a 81,7 dollari al barile) e soprattutto del gas (+6,43% a 38,75 euro al MWh) per timori di scioperi in Australia, che da mercoledì prossimo 23 agosto potrebbero fermare gli impianti di liquefazione del metano di Woodside e Chevron, e bloccano fino al 10% delle transazioni mondiali. E' Saipem (+4,39%) infatti a guidare il rialzo del listino milanese, seguita a distanza da Eni (+1,15%) e Tenaris (+1,1%). Scende a 167,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,5 punti al 4,32% e quello tedesco di 3 punti al 2,64%. Rialzi in borsa per Mps (+2,88%), Bper (+2,87%), Unicredit (+1,97%), Intesa (+1,49%) e banco Bpm (+1,43%). Rimbalza Moncler (+2,21%), penalizzata venerdì scorso dalla Cina, seguono Ferrari (+2,18%) e Stellantis (+1,9%). Acquisti su Enel (+1,49%), Prysmian (+1,48%) e Terna (+1,36%), più cauta Tim (+0,1,1%), in attesa di novità sul fronte della rete a oltre un mese dalla scadenza del 30 settembre per la presentazione dell'offerta vincolante di Kkr.