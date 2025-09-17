Borsa: Milano rallenta, pesano le banche

La Borsa di Milano (-0,7%) rallenta e si muove in controtendenza rispetto all'Europa. A Piazza Affari pesano le banche, in linea con il comparto europeo e mentre si guarda ad un possibile intervento nell'ambito della manovra. Sale a 79 punti lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del decennale italiano al 3,47%. Sulla parità lo spread tra Italia e Francia.

Unicredit lascia sul terreno l'1,5%, mentre Orcel alla Ceo conference di Bank of America affronta il tema delle prospettive della banca ed il rapporto con Commerzbank (-0,2%). Male anche Bper (-1,1%), Intesa (-1%), Popolare Sondrio (-0,9%), Mps e Mediobanca (-0,6%). Poco mosso Banco Bpm (+0,04%).

Vendite sul lusso dove Cucinelli cede l'1,4% e Moncler (-1,1%). Giù l'energia con il calo del prezzo del petrolio. Tenaris (-1,6%), Eni (-0,7%), Saipem (-0,5%). Nel listino principale si mettono in mostra Diasorin (+1,4%) e Nexi (+1,1%). Avanzano anche Stellantis e Campari (+1%) e Tim (+0,9%).