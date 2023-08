Borsa: Milano rallenta e prosegue piatta, corre Mps

La Borsa di Milano (-0,04%) rallenta rispetto all'avvio, appesantita dal comparto tecnologico. A Piazza Affari corre Mps (+3,5%) dopo i conti del semestre sopra le attese. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 165 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,27%. In fondo al listino principale Stm (-1,5%) e Prysmian (-0,9%). Andamento negativo anche Fineco (-0,9%) e Bper (-0,5%). Senza particolare scossoni Terna (-0,5%), dopo il riassetto organizzativo deciso dal consiglio di amministrazione. Il rialzo del prezzo del gas appesantisce le utility. Hera cede lo 0,3%, Enel (-0,2%) mentre è in controtendenza A2a (+0,3%). Positive le auto che vede Stellantis in rialzo 0,1%, Cnh (+0,4%) e Iveco (+2,1%). Acquisti sull'energia dove si mette in mostra Saipem (+0,6%), dopo aver acquisito due nuovi contratti da 1,8 miliardi, Tenaris (+0,4%), dopo i conti del semestre, mentre è debole Eni (-0,1%). In luce Leonardo (+1,3%).